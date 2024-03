Edi Rama mette le mani in faccia alla giornalista che fa una domanda scomoda. Scoppia la polemica in Albania – Il video

Scoppia la polemica contro il primo ministro albanese Edi Rama, che rifiuta di scusarsi dopo essere stato accusato di aver intimidito una giornalista Ambrozia Meta, che gli aveva chiesto delucidazioni su un progetto di investimento legato al genero di Donald Trump, Jared Kushner. Nel corso della conferenza stampa Rama sembra toccare la faccia dell’inviata respingendola, prima di allontanarsi. Le immagini hanno raccolto oltre 150 mila visualizzazioni su X. Meta è inviata per il canale televisivo albanese “Syri Tv”. Ha dichiarato che Rama le ha toccato «la guancia con la mano». «Gli ho detto: “Non toccarmi mai più“, e basta», ha aggiunto. «Purtroppo il primo ministro Rama ora dimostra la sua consueta arroganza nei confronti dei giornalisti. Mi dispiace che il capo del governo non riesca a controllarsi quando gli viene chiesto di affrontare questioni di interesse pubblico», ha precisato l’inviata.

La condanna delle associazioni

Le organizzazioni per i diritti dei media hanno condannato l’episodio. «Siamo solidali con la giornalista Ambrozia Meta che ha subito intimidazioni da parte del Primo Ministro mentre cercava semplicemente trasparenza e responsabilità. Esortiamo il primo ministro Edi Rama a impegnarsi rispettosamente con la stampa», ha affermato Safe Journalists Network in una nota. L’Unione dei giornalisti albanesi ha affermato che Meta aveva il diritto di interrogare Rama in conferenza stampa. «Il primo ministro non solo non ha dato una risposta concreta alla domanda specifica, ma… ha evitato l’obbligo di fornire una cifra concreta sui possibili benefici pubblici di uno dei più grandi progetti nel campo del turismo albanese», ha affermato l’Unione.

I precedenti

Secondo quanto ricostruito da Balkan Insight non è la prima volta che Rama si scontra con i giornalisti, inclusa Meta. Nel 2022 escluse temporaneamente lei e un altro giornalista dalle sue conferenze stampa. A marzo dello stesso anno dichiarò che Meta aveva bisogno di «rieducazione». Anche in quel caso galeotta fu una domanda scomoda sull’arresto di un deputato del partito socialista. «Oggi perdi il diritto di avere delle mie risposte [nelle conferenze stampa], per i prossimi 60 giorni. Andrai in rieducazione», dichiarò il primo ministro. Nel luglio 2022, quando il giornalista Kelvin Muka chiese al ministro degli Esteri Olta Xhacka informazioni su un progetto di investimento strategico vinto da suo marito, Rama interruppe la conferenza stampa, dicendo che la domanda non era etica e impedì al giornalista di partecipare alle conferenze stampa fino a ottobre. Nel 2023, secondo l’ultimo rapporto di Reporter Senza Frontiere l’Albania si è classificata al 96esimo posto su 180 paesi, per la libertà di stampa.

