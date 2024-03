Irlanda, si dimette il premier Leo Varadkar: «Ragioni politiche e personali»

Con una mossa a sorpresa si è dimesso il premier della Repubblica d’Irlanda Leo Varadkar. L’annuncio del leader liberal conservatore, che guida il partito Fine Gael, è arrivata durante una conferenza stampa. «Le mie ragioni sono sia politiche che personali», ha dichiarato il 45enne, che nel 2017 fu eletto una prima volta diventando il primo presidente di governo omosessuale nella storia del Paese e anche il più giovane. Nel dicembre 2022 fu rieletto come Taoiseach, capo dell’esecutivo irlandese. Le sue dimissioni non dovrebbero significare automaticamente un ritorno alle urne. Il governo che guidava si regge sui voti di una coalizione di tre partiti e il Fine Gael dovrebbe sostituire Varadkar con un nuovo leader interno. Nel dicembre 2023 anche lui cadde in uno scherzo telefonico di Vovan e Lexus, i due comici russi che hanno messo nel sacco Giorgia Meloni. Nel corso di un colloquio gli hanno fatto credere che stesse parlando con un funzionario di alto grado africano. E lui si lamentò della crisi dell’immigrazione in Irlanda che a suo dire sarebbe colpa dell’arrivo di centomila rifugiati ucraini.

