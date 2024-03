Cancellato il concerto di Pupo in Lituania. «Perché ho suonato in Russia. Non prendo ordini da nessuno, sono un uomo libero» – Il video

All’agenzia di stampa russa Tass Pupo protesta per la cancellazione della sua data in Lituania, dove il cantante doveva esibirsi il 26 aprile. La causa è proprio l’esibizione dell’artista al Cremlino. «Con tutto il rispetto, nella mia via non ho mai preso ordini da nessuno. Io credo che la cultura, l’arte e la musica non debbano subire nessun tipo di censura. In questo caso gli intolleranti sono loro. In Russia non mi hanno mai messo davanti alla scelta. Io sono un uomo libero», spiega in un video.

Pupo si lamenta ai microfoni dell’agenzia di stampa russa Tass per l’annullamento del suo concerto in Lituania: «Sono un artista libero». pic.twitter.com/e1WCcp0au1

— Marco Fattorini (@MarcoFattorini) March 20, 2024

