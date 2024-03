Viva Rai2!, il falso fuorionda di Fiorello che risponde a Iacovazzo: «Vogliono dare un programma al figlio di Amadeus» – Il video

A Viva Rai2! Fiorello oggi parla della polemica del fuorionda del giornalista del Tg2 Piergiorgio Iacovazzo indirizzato alla figlia Angelica. Lo fa a modo suo, prima di tutto spiegando che ha sentito il giornalista e si è chiarito con lui, e “minacciando” anche di mostrare i messaggi che si sono scambiati. Poi spiega che se si sentissero i suoi fuorionda «arriverebbero le guardie svizzere del Vaticano ad arrestarmi».

Infine, il conduttore mette in scena un falso fuorionda in cui dice che qualcuno vuole dare una trasmissione al figlio di Amadeus. E aggiunge che La9 lo vuole e lui ci andrà. Infine, su Angelica dice che si accontenterebbe di otto trasmissioni e non dodici.

Leggi anche: