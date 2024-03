Lite tra adolescenti nel Bresciano: accoltellata 14enne in modo grave. Fermata una 15enne, l’ipotesi è tentato omicidio

La vittima ha ferite serie ma non è in pericolo di vita. I compagni hanno ripreso la rissa e diffuso i video in chat e sui social network

Una adolescente di 15 anni è stata portata in caserma a Salò, nel Bresciano, perché ritenuta responsabile di un gravissimo episodio avvenuto a una fermata di pullman, poco distante da una scuola, a Roè Volciano, un comune di neanche 5mila abitanti. Come ripreso nei video diventati subito virali su alcuni social network, la minorenne si è resa protagonista di una lite contro un’altra ragazza di 14 anni. Durante il violento scontro tra le due, l’avrebbe colpita più volte con un’arma da taglio, provocandole serie ferite. La vittima è stata soccorsa e trasferita in ospedale, dove è stata sottoposta alle prima cure e non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno ascoltando l’altra ragazza, che l’avrebbe accoltellata: l’ipotesi di accusa è tentato omicidio. Il fatto è divenuto presto noto nel paese, e non solo, perché le due minorenni sono state riprese dai compagni che hanno fatto capannello intorno. Invece di fermare la rissa e di provare ad allontanarle, le avrebbero incitate a colpirsi. I video sono stati poi diffusi in chat e in rete. La vittima e la ragazza che l’ha colpita sono entrambe nate a Brescia da famiglie di origini marocchine.

