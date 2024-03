Chiara Ferragni diffida Fedez: «Non parlare di noi in tv». Ma lui vuole dire «tutta la verità»

Chiara Ferragni diffida Fedez. Intimandogli di non parlare del loro matrimonio durante la puntata di Belve su Raidue in cui sarà ospite il 2 aprile prossimo. Un’intervista con Francesca Fagnani in cui il rapper sarebbe pronto a dire tutta la sua verità. Anche sul pandoro Balocco e sulla sua situazione sentimentale. Ma la competion by litigation dei due coniugi influencer ora sul piede di guerra e verso la separazione non finisce qui. Perché anche il cantante avrebbe parlato tramite avvocati alla moglie. Pretendendo che non mostrasse più i volti dei figli sui social network. Alla base di questo ci sarebbe la scomparsa di Leone e Vittoria dai post. Anche se secondo altre fonti la decisione sarebbe stata presa di comune accordo e senza scomodare i legali.

2 aprile

A parlare della diffida di Ferragni a Fedez è oggi il Quotidiano Nazionale. Mentre la questione dei figli deriverebbe da un problema legale ben preciso. Quando due genitori si separano le decisioni sulla prole devono essere prese di comune accordo. Anche se uno dei due ha l’affidamento esclusivo. Senza intesa, interviene il giudice. Che può anche disporre un risarcimento del danno. Secondo il quotidiano Fedez avrebbe quindi intimato alla moglie di non mostrare più i volti dei figli. E lei avrebbe obbedito per evitare eventuali problemi legali nell’ormai prossima causa per la separazione. Ma Ferragni avrebbe anche risposto con un’altra diffida. Ha vietato al marito di parlare delle loro faccende nell’intervista a Belve che andrà in onda all’inizio del mese prossimo. Dove lui avrebbe intenzione di «dire tutta la verità» sia sulle questioni di beneficenza che sulla crisi di coppia.

Separati da mesi

Secondo il quotidiano Federico Lucia e sua moglie sarebbero in realtà separati da mesi. E non solo dalla settimana precedente al 22 febbraio, quando la notizia dopo essere finita su Dagospia ha fatto il giro del mondo. E secondo alcune tesi sarebbe stata scatenata da una lite su Selvaggia Lucarelli e Marco Travaglio. Mentre altri ancora parlano di una messinscena per sviare l’attenzione dopo le inchieste sulla beneficenza. Anche se lei lo ha accusato di essere stato assente nei week end durante l’inizio della disfida del pandoro. Fedez ha già parlato in tv: nell’intervento a Pomeriggio 5 ha detto di avere diritto a chiedere privacy. Intanto lei ha aperto il canale Telegram con cui pensa di tamponare l’emorragia di reactions su Instagram. E ha anche dato ordine di bannare alcune parole, tra cui «beneficenza».

