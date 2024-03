Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso (da soli) di non mostrare i volti dei loro figli Leone e Vittoria

La comunicazione di Chiara Ferragni e Fedez sui loro figli sembra cambiata. Per il compleanno del loro primogenito Leo la coppia ha posato in scatti separati, con i due bambini, Leone e Vittoria, ripresi di spalle. In rete sono spuntate varie ipotesi su questo cambiamento di strategia social. C’è chi pensa che nessuno voglia incappare in controversie legali, dato che per eventuali accordi commerciali e privacy ci vuole il consenso di entrambi i genitori e c’è chi pensa che i due siano più cauti, in vista della proposta di legge sullo sharenting che verrà presentata domani alla Camera. Fonti qualificate a Open precisano come dietro le nuove mosse dell’influencer e del rapper non ci sia in realtà alcuna premeditazione. Anzi, la scelta della coppia, condivisa, è stata spontanea ed è partita da Chiara stessa e Fedez, senza indicazione alcuna da parte dei loro rispettivi legali.

Ah. Ora i figli di spalle. Si stanno cagando in mano. Literally. #ferragni #ferragnez pic.twitter.com/ofnSIwW48Z

— Simona Giacobbi (@simonagiacobbi) March 19, 2024 sagra dell’ipocrisia targata #Ferragnez: 48 ore prima della presentazione alla Camera dei Deputati del pdl sull’esposizione dei minori sui social si riscoprono garanti dei diritti alla privacy e all’autodeterminazione fotografando i figli solo di spalle. Che curioso tempismo pic.twitter.com/QavamMQUiL — Davide (@davideloraa) March 19, 2024

Una scelta inusuale e condivisa

Per la festa di Leone Chiara ha prima pubblicato alcune foto della tavola apparecchiata e poi Fedez ha postato la mega torta ispirata al personaggio del videogioco Sonic, uno dei più amati dal loro bambino. In un video pubblicato dall’imprenditrice si vede il buffet, poi, si sente in sottofondo la voce di Fedez. Il tutto senza primi piani dei piccoli. Una scelta inusuale, dato che, nemmeno pochi giorni fa, Chiara Ferragni postava foto di Leone e Vittoria in gita al maneggio. Fra pochi giorni, il 23 marzo, sarà il compleanno della secondogenita, che di anni ne compie tre. Probabilmente, anche stavolta, la scelta della coppia sarà verso una maggiore riservatezza.

