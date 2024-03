Napoli, la discussione nella chat delle mamme che diventa rissa: 7 denunciate a Scampia

Una discussione nel gruppo whatsapp delle mamme di un asilo è degenerata in una rissa tra sette donne a Scampia (Napoli). I carabinieri le hanno denunciate per rissa. L’istituto offre settimanalmente la possibilità a due genitori di partecipare alle attività della scuola. La partecipazione è su turni, due genitori alla volta, da concordare per ogni classe tra gli interessati. Una delle mamme ha deciso arbitrariamente di modificare il giorno di visita. Senza considerare le sovrapposizioni e senza chiedere un parere agli altri genitori. La decisione viene comunicata nel gruppo e lì comincia la lite. Che poi finisce all’esterno della scuola. Cominciano due mamme e le altre si aggregano finché qualcuno non chiama i carabinieri, la cui sede è davanti alla scuola. Quando arrivano non c’è nessuno ma grazie alle telecamere i militari le identificano e le denunciano.

