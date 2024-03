Il presidente Mattarella alla giovane immigrata: «Sbaglia chi ti ha detto “Torna al tuo Paese”» – Il video

«I veri italiani sono quelli come te e non quelli che ti dicono queste queste sciocchezze», ha detto il Capo dello Stato in visita a un Punto Luce di Save the Children a Ostia

«Non so chi ti abbia mai detto di tornare al tuo Paese. Il tuo Paese è questo e i veri italiani sono quelli come te e non quelli che ti dicono queste queste sciocchezze», le parole del Presidente Sergio Mattarella al Punto Luce delle Arti di Save the Children di Ostia. Il Capo dello Stato è stato accolto da bambine, bambini e adolescenti che frequentano la struttura e da alcuni alunni e docenti del Centro di Formazione Professionale CIOFS FP Lazio ETS e dell’Istituto Comprensivo Via Giuliano da Sangallo, che collaborano abitualmente con il centro educativo.

