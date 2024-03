Il «patto» tra Antonio Ricci e Fiorello per condurre Striscia la notizia, le occasioni sfumate: «Gli ho lanciato una data»

Antonio Ricci ha ammesso di non aver mai perso la speranza di riuscire a portare Fiorello alla conduzione di Striscia la notizia. «Non vorrei Fiorello a Striscia per una sola puntata – dice il padre del Tg satirico – perché un’ora non mi basta. Abbiamo un patto con lui, che prima o poi dovrà venire a farlo». Ricci è intervenuto al La Sapienza di Roma per una lezione-evento dedicata a «Drive in e la Storia della Televisione», insieme a Enrico Mentana, Barbara Palombelli e Victoria Cabello. Sorridendo ai giornalisti, Ricci ha aggiunto a proposito dell’accordo con lo showman: «Io gli ho lasciato ancora una data per venire che è tra 10 anni e gli ho detto che lo pagheremo per venire in pannoloni, perché ormai saremmo… non so se ci sarò».

In passato Ricci rivela che è stato molto vicino a convincere Fiorello a condurre Striscia la notizia. Ma ogni volta l’occasione è sfumata: «C’è questa promessa fatta e per un pelino delle volte siamo stati vicini alla conduzione di Fiorello. Mi farebbe un enorme piacere perché lui è divertente. Io ho sempre voluto divertirmi nelle mie trasmissioni e sono sicuro che con Fiorello mi divertirei tantissimo».

