L’inizio della sparatoria a Mosca, la raffica di mitra sulla folla: il panico in sala prima del concerto – Il video

L’assalto degli uomini in mimetica mentre la Crocus city hall di Mosca si stava riempiendo per un concerto rock

In un video diffuso dal media russo Baza viene mostrato il momento in cui inizia la sparatoria all’interno del Crocus city hall di Mosca, dove stava per cominciare il concerto rock dei Picnic. Uno degli spettatori si stava mostrando in un video con la sala concerti alle spalle, quando il commando di uomini in mimetica ha cominciato a sparare con armi automatiche contro la folla. Scoppia il panico nella sala, con gli spettatori che cercando di mettersi al riparo dietro le poltrone.

