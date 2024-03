Sparatoria a Mosca in una sala da concerti: «Almeno 12 morti e 35 feriti». L’assalto di tre uomini in mimetica – I video

Sono almeno 12 le persone uccise e 35 quelle ferite in una sparatoria in una sala da concerto a Mosca, secondo Baza citato da diversi media russi come Moscow Times e Novaya Gazeta. L’agenzia statale Tass conferma che è in corso l’evacuazione dell’edificio. La sparatoria è avvenuta nella sala da concerti Crocus City Hall di Mosca, dove almeno tre persone in mimetica avrebbero fatto irruzione e sparato contro la folla. Nella sala era in programma l’esibizione del gruppo rock Picnic. Nell’edificio è anche scoppiato un incendio, dopo che all’interno dell’edificio c’è stata un’esplosione. Le fiamme sono arrivate fino al tetto, che ora rischia di crollare.

La sala concerti

Il Crocus City Hall si trova nella periferia della capitale russa e si trova nel territorio urbano di Krasnogorsk nel distretto omonimo. Il locale è stato aperto dall’uomo d’affari Aras Agalarov il 25 ottobre 2009 e prende il nome dal cantante Muslim Magomayev.

In aggiornamento

Leggi anche: