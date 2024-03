Nuovi guai in casa Santanchè e Kunz D’Asburgo: sulla compravendita di villa Alberoni si indaga per riciclaggio

Nuovi guai per il compagno del ministro del Turismo Daniela Santanchè, Dimitri Kunz D’Asburgo, che con Laura De Cicco, moglie del Presidente del Senato Ignazio La Russa hanno comprato una villa in Versilia di Francesco Alberoni, per 2,45 milioni, rivenduta a gennaio dell’anno scorso, in meno di un’ora dal rogito, all’imprenditore Antonio Rapisarda per 3,45 milioni. Secondo quanto appreso da Ansa la Guardia di Finanza sta indagando per riciclaggio sui flussi di denaro e la destinazione della plusvalenza di un milione. Il caso è seguito dalla Procura di Milano. Si cerca di capire se parte della somma sia servita per coprire i debiti di Visibilia. In un’altra indagine appena chiusa Santanché deve rispondere, assieme a Kunz D’Asburgo e Paolo Concordia, consulente esterno di Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria, di truffa aggravata per irregolarità nella fruizione della cassa integrazione a zero ore sul Covid.

(foto Daniela Santanchè e il compagno Dimitri Kunz al Twiga di Marina di Pietrasanta in una foto del luglio 2018. ANSA/RICCARDO DALLE LUCHE)

