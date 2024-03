Un 87enne ucciso con una coltellata al cuore, l’omicidio nel Leccesse dopo una lite con la moglie

Un uomo di 87 anni è stato ucciso con una coltellata al cuore a Carmiano, in provincia di Lecce, durante una lite in famiglia. Secondo le prime ricostruzioni, Espedito Tornatora era in casa con sua moglie al momento della lite. Al piano superiore della stessa palazzina vivono i figli e i nipoti della coppia. Ora i carabinieri con il magistrato di turno li stanno ascoltando per ricostruire la dinamica del delitto e risalire all’autore. Gli inquirenti non escludono anche il gesto volontario da parte dell’anziano al culmine della lite con sua moglie.

