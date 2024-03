«Perché non rispondi a chi difende te e Jannik?», la fidanzata di Sinner rompe il silenzio: il patto col tennista e la reazione alla fan

Sul rapporto di Jannik Sinner con I social si è espresso più volte lo stesso tennista, spiegando di non amarli granché. Anzi quasi li teme, al punto da mettere in guardia i più giovani: «Ai ragazzi dico di stare attenti – aveva detto in una conferenza stampa dopo il trionfo agli Australian Open – personalmente vivo meglio senza i social e continuerò a fare così». Anche perché secondo lui «non è quella la verità, vedi certe cose ma non sono quelle». Tra il campione e la sua compagna Maria Braccini si racconta di un tacito patto sulla riservatezza da tenere sui social, soprattutto a proposito della loro relazione e sulla vita privata. E il profilo Instagram della modella 23enne ne è la dimostrazione, vista la sostanziale assenza di immagini della coppia e di riferimenti al partner.

Da parte dei follower sono ricorrenti però i commenti che invocano un loro intervento sui social. Sopratutto quando sono gli haters a farsi sentire con attacchi e critiche sul tennista e sulla sua compagna. Nel suo ultimo post su Instagram, Braccini ha pubblicato alcune foto da Miami, dove si trova per seguire Sinner impegnato proprio oggi alle 20.30, ora italiana, per il secondo Master 1000 negli Stati Uniti. Ed è tra i commenti di quelle foto, che una fan riesce a ottenere una rara reazione da parte della modella.

«Maria ma tu rispondi solo a chi ti dice bella ah ok… – scrive la fan nei commenti del post di Braccini – no perché sarebbe gentile se spendessi un emoticon una parola per chi ti ha difeso dagli haters e chi crede in te e non solo per la tua giovane ed evidente bellezza .Ricordati che starò dalla vostra parte sempre ma è troppo facile e anche un po’ frivolo rispondere a chi si sofferma solo sulla tua bellezza e bypassare chi litiga per difendere te e Jannik…».

Tirata in ballo, stavolta Braccini interviene e spiega il motivo per cui preferisce leggere e tacere davanti ai litigi che, inevitabilmente, scoppiano sui social: «Perdonami se hai pensato questo ma cerco semplicemente di evitare i battibecchi. Prima di tutto perché non mi piace alimentare certe questioni inutili prendendone parte; bensì preferisco stare lontana. Secondo perché mi dispiace che per difendere me vi becchiate anche voi alcune offese. Ma è ovvio che sia estremamente grata per tutto il supporto che ricevo da parte vostra, soprattutto quando mi difendete e penso di averlo dimostrato più volte. Perciò… sì certo, grazie di cuore!».

