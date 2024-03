Anziana fa il pieno di benzina in Slovenia e non paga. La cerca l’Interpol. Viene ritrovata a Padova

Una 89enne pensionata padovana era indagata e ricercata dalla polizia di Sežana da settembre scorso per un furto di carburante commesso in una stazione di servizio in Slovenia. Le immagini del circuito di videosorveglianza la immortalano fare il pieno per poi allontanarsi, senza pagare la ricevuta di 61,01 euro. Gli accertamenti sulla targa dell’autovettura, spiega oggi Il Mattino di Padova, hanno consentito di risalire a lei ma il rintraccio è stato possibile grazie anche al lavoro congiunto dell’Ufficio Interpol della Slovenia con i colleghi della Squadra Mobile di Padova. L’arzilla signora una volta raggiunta ha confermato di essere la proprietaria dell’auto e di essere l’unica ad utilizzarla assieme al marito per raggiungere località estere e trascorrervi brevi soggiorni. Ma sul mancato pagamento del rifornimento non ha escluso di essersene potuta dimenticare. Ha detto agli agenti di essere in ogni caso disponibile a saldare il dovuto, anche raggiungendo nuovamente in auto la Slovenia.

(foto 7792467 © Bowie15 | Dreamstime.com)

