Che Tempo Che Fa festeggia ancora prima della pausa: «Ascolti straordinari sul Nove»

Il programma di Fazio torna il 14 aprile, il 7 invece andrà in onda un best of di stagione

Sorride ancora Fabio Fazio, come ormai gli capita da diversi lunedì da quando si è trasferito sul Nove. Il suo Che Tempo Che Fa cresce rispetto alla settimana precedente, di fatto confermando il pubblico e gli ascolti elevati che stanno contraddistinguendo questa prima stagione sul canale Discovery. La trasmissione segna 2.133.000 spettatori con il 10.2% nella prima parte e 1.279.000 spettatori con il 10.6% nella seconda parte, chiamata Il tavolo, in onda dalle 22.23 alle 0.44. Gli ospiti della puntata di domenica 24 marzo erano Loredana Macchietti, moglie di Gianni Minà, il direttore del Tg La7 Enrico Mentana, la cantautrice Gianna Nannini, Neri Marcorè e Giovanni Storti. «Ctcf conferma i suoi ascolti straordinari sul Nove», esulta l’entourage di Fazio dal profilo ufficiale del programma, «sui social, con 300 mila interazioni, si conferma il programma più commentato dell’intera giornata». Il programma si ferma per due settimane, in concomitanza con la sosta pasquale, e tornerà il 14 aprile. Il 7 aprile andrà invece in onda il meglio della stagione di Ctcf fino a qui.

