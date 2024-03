Chiara Ferragni meglio di Beppe Grillo e Papa Francesco, esulta Fabio Fazio: con lei la puntata record di Che tempo che fa

Chiara Ferragni fa segnare a Fabio Fazio il suo record di ascolti. La puntata di ieri domenica 3 marzo, di Che tempo che fa è stata seguita da 2.979.000 spettatori nella prima parte dalle 20.34 alle 22.10, con uno share del 14%. Oltre 1 milione e 300mila sono stati invece i telespettatori della seconda parte, chiamata Il Tavolo (fino a mezzanotte circa). «Nuovo risultato storico di Che Tempo Che Fa sul Nove: 3 milioni di telespettatori e il 14% di share, con un picco di quasi 4 milioni e del 18%, rendendo Nove seconda rete nazionale», ringrazia il conduttore. Con questi risultati, l’influencer ha battuto – in termini di ascolti – l’intervista di Fazio a Beppe Grillo e pure quella a Papa Francesco. La prima ospitata dell’imprenditrice dopo il caso-Balocco e la rottura con il marito Fedez, è cominciata alle 21. I telespettatori, collegati al sito nel momento dell’intervista a Ferragni, hanno fin da subito lamentato il down dello streaming. Nonostante il sito in tilt, il programma ha stabilito un altro record stagionale: mezzo milione di interazioni sui social.

Nel salotto di Che tempo che fa, l’influencer ha parlato dell’odio ricevuto, dell’indagine a suo carico e della crisi coniugale. «Niente ti può preparare alla violenza di questi attacchi. È stato difficile anche per me che sono abituata a essere attaccata», ha ammesso Ferragni, che sui social conta circa 30 milioni di follower. Sull’inchiesta di truffa aggravata, lo spartiacque è il 15 dicembre 2023. Fino a quel momento, ha spiegato l’imprenditrice, non pensava di aver fatto qualcosa di sbagliato: «Ho capito che se la gente ha frainteso le mie intenzioni allora le cose potevano essere fatte in maniera diversa», ha ammesso. Mentre con il rapper, padre di Vittoria e Leone, «c’è una grande crisi, ma ci sentiamo».

Leggi anche: