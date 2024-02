Ferragnez al capolinea? Dal viaggio del rapper a Miami alla fede sparita di Chiara, tutti i segnali della crisi

Sembra essere arrivata la fine di un’era, di un sogno, di un regno: quello dei Ferragnez, per qualche anno indiscutibile royal couple nostrana, arrivata (secondo le indiscrezioni) al capolinea per le beghe legali dell’influencer. La favola, culminata nel matrimonio incantato che il mondo ha avuto modo di sbirciare in tempo reale, avrebbe avuto il suo fine poco lieto nel fugotto di Fedez dal focolare domestico la scorsa domenica, secondo quanto riporta Dagospia. Il rapper avrebbe fatto armi e bagagli per non fare più ritorno: un epilogo non proprio inatteso, visto che di crisi tra i due si mormorava già dopo il Sanremo dello scorso anno. Prima di sloggiare da CityLife, il rapper si era concesso una breve fuga a Miami con la sua storica assistente. Col senno di poi nelle ultime settimane, particolarmente agitate per Ferragni dopo l’esplosione dell’inchiesta per truffa aggravata che la vede indagata, qualche segnale di turbolenza coniugale c’era stato.

Gli indizi

Prima di sparire fisicamente dalla casa, le tracce di Fedez erano sparite da una zona ben più sorvegliata: il profilo Instagram della moglie. Chiara aveva infatti deciso di sostituire la sua foto profilo togliendo di mezzo il rapper: adesso figura, come prima, una foto che inquadra i loro due bambini, Leone e Vittoria, ma non include il genitore 2. Non era stata l’unica sospettosa assenza: i follower avevano notato anche che in una storia in cui l’influencer mostrava le mani, mancava l’anello nuziale. Le sirene d’allarme avevano smesso di suonare solo quando, nella storia successiva, il gioiello era tornato al suo posto. Una rassicurazione provvisoria, come quella della cena di San Valentino che aveva visto la coppia cenare tête-à-tête in una location romantica. Una serata tra le rose rosse passata a sussurrarsi dolci parole, o a stabilire gli accordi di divorzio?

Le motivazioni

Dietro l’irrecuperabile crisi, si mormora negli ambienti vicini ai due, ci sarebbe l’incapacità di Fedez di sostenere Chiara anche nella cattiva sorte. La coppia, come detto, aveva infatti cominciato la sua spirale discendente dopo il Sanremo della discordia in cui il rapper rubò la scena alla moglie co-conduttrice. Ma la rottura era stata evitata (o forse solo rimandata) in seguito ai problemi di salute di Fedez. La bufera mediatica e giudiziaria abbattutasi su Chiara dopo la multa dell’Antitrust da un milione di euro circa ricevuta a dicembre, quando l’autorità aveva punito le società dell’influencer e la Balocco per la presunta pubblicità ingannevole legata alla vendita del pandoro «Pink Christmas», sarebbe stata però il colpo di grazia.

I segnali di conferma

Nelle ultime ore, Fedez ha mantenuto il silenzio. Chiara sarebbe invece attesa prossimamente da Fabio Fazio negli studi di Che tempo che fa, dove discuterà in diretta del caso Balocco. Ha però già parlato alla nazione dalle sue stories con una frase criptica che sembrerebbe confermare la crisi. L’imprenditrice ha infatti condiviso l’immagine di un libro con una dedica: «Nella vita, vincere e perdere accadranno entrambi. Ciò che non è mai accettabile è smettere». E poi una seconda, in cui si legge «The power isn’t out there, it’s in you», che tradotto significa: «Il potere non è là fuori, ma è dentro di te». Non solo. La conferma definitiva arriverebbe da un dubbio che ha posto ai suoi seguaci, che sembra preludere a un cambiamento radicale: è pronta a scurire le nuance dei suoi capelli per tornare a un biondo più scuro.

Leggi anche: