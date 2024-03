Edoardo Galli, il 17enne scomparso da Colico mentre andava a scuola. L’appello dei genitori: «Torna ti prego, ti aspettiamo a braccia aperte»

Ha passaporto italiano e russo: non si esclude l’ipotesi della fuga in Russia

Doveva raggiungere il liceo scientifico Nervi di Morbegno ma dopo esser uscito da casa sua a Colico, in provincia di Lecco, a scuola Edoardo non è mai arrivato. Sono ore di preoccupazione quelle dei genitori di Edoardo Galli, 17 anni. Come riscostruisce il Corriere della Sera del giovane si sono perse le tracce da quattro giorni. Potrebbe esser salito su un treno diretto a Milano. Il suo telefono risulta spento da giovedì. E il ragazzo, secondo quanto rilevato dai carabinieri, avrebbe preso un sacco a pelo da casa, all’insaputa dei suoi. Secondo le ricerche on line fatte dal giovane avrebbe cercato informazioni su come sopravvivere in montagna senza acqua e cibo e informazioni sulla guerra in Ucraina. Il giovane ha doppio passaporto. La mamma è russa. Si teme possa voler raggiungere il paese straniero ma è una pista che per ora gli inquirenti ritengono improbabile.

L’appello dei genitori: «Torna da noi, ti vogliamo bene e ti aspettiamo a braccia aperte»

Il caso di Edoardo, seguito anche dall’associazione Penelope, è finito anche su «Chi l’ha visto?», dove i genitori hanno fatto un appello. «Torna da noi, siamo tutti preoccupati e agitati. Non hai idea di come stanno i nonni in questo momento. Ti vogliamo bene e ti aspettiamo a braccia aperte».

In tanti lo aspettano a casa, in Italia. «Edoardo è una persona speciale – ha dichiarato il sindaco di Colico, Monica Gilardi -. Il primo della classe, voti altissimi. Suona il sassofono nella banda del liceo e in quella della frazione di Villatico. Eccelle in tutto quello che fa. Idealista, pacifista, non riusciamo davvero a comprendere cosa possa essere accaduto». La Prefettura di Lecco ha diffuso una foto del ragazzo. Corporatura normale, 180 centimetri di statura, capelli castano chiari e occhi grigi, al momento della scomparsa indossava un giubbotto di jeans blu scuro, un pile e pantaloni beige, camicia marrone a quadri, scarpe da ginnastica bianche. Ha gli occhiali ma usa a volte anche le lenti a contatto. Segni particolari: sul sopracciglio destro ha una piccola cicatrice.

Leggi anche: