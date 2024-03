Nell’ex casa di Silvio Berlusconi spunta un passaggio segreto, la scoperta a Palazzo Grazioli – Il video

L’Associazione della Stampa Estera in Italia si è trasferita questa mattina, lunedì 25 marzo, da Via dell’Umiltà a Palazzo Grazioli. L’edificio fu l’ex residenza romana di Silvio Berlusconi dal 1995 fino al 2020 e luogo di vertici e attività politiche negli anni della presidenza del Consiglio. Tra le varie scoperte fatte dai giornalisti, all’interno della sede che ha visto il trionfo e la caduta del leader di Forza Italia, anche un passaggio segreto, nascosto dietro una libreria. Lo ha fatto sapere il corrispondente del Times di Londra, Tom Kington, che ha postato il filmato su X. «L’Associazione della stampa estera in Italia si è trasferita questa mattina nell’appartamento romano di Silvio Berlusconi. La prima scoperta è stata una porta segreta che fa accedere a una scala sul retro. Un buon modo per consentire agli ospiti della festa di andarsene in fretta?», ironizza il giornalista. A Palazzo Grazioli, Berlusconi organizzava le conferenze stampa con gli avversari. E lui stesso, fa sapere la presidente dell’associazione Esma Cakir, «non venne più a parlare con la stampa estera per 20 anni nonostante le nostre insistenze perché ci riteneva “giornalisti scomodi”». Ma, alla fine, la storia «ci ha portati qui», conclude Cakir.

