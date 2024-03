Roma, spari a Magliana: uomo ferito alle gambe portato in codice rosso al San Camillo

La sparatoria intorno alle 9.30 in via Pian due Torri

Un uomo è stato ferito alle gambe con alcuni colpi d’arma da fuoco a Roma, nel quartiere Magliana. Una persona dal suo appartamento ha sentito gli spari intorno alle 9.30 di mattina, in via Pian due Torri. Si è affacciata alla finestra e ha visto un uomo in strada, riverso nel sangue, e ha chiamato la polizia. Sul posto oltre agli agenti sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri. La vittima è rimasta cosciente ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Camillo di Roma. Gli investigatori stanno acquisendo le registrazioni delle videocamere di zone per ricostruire la dinamica

