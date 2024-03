«Siete insetti», la strana scritta alle stazioni di Termini e Milano Centrale. Scoppia la polemica (e i meme) – Il video

Un maxi schermo, fasullo, con le corse dei treni verso luoghi improbabili come New York e Tokyo, poi d’improvviso il blackout e la frase «Siete insetti». In tanti hanno pensato a un attacco hacker ma i più attenti hanno capito che dietro agli episodi degli schermi in tilt nelle stazioni di Termini e Tiburtina a Roma, a Milano Centrale e a Bologna c’è una regia. O meglio una promozione. Quella di Netflix che lancia la serie televisiva di fantascienza “Il problema dei 3 corpi”, adattamento del bestseller dello scrittore Liu Cixin, appena approdata sulla piattaforma. La frase è infatti una citazione del libro. In tanti sui social però gridano al rischio di procurato allarme. E c’è chi usa il pannellone usato alla stazione Termini come base per i meme.

Leggi anche: