Non solo musica, su Spotify arrivano le video-lezioni: dove e come funzionerà

Musica, podcast, audiolibri e adesso anche corsi online, è questa la nuova frontiera di Spotify, per gli abbonati del Regno Unito. A partire da oggi gli utenti britannici potranno usufruire di video-lezioni a cura di alcune delle più importanti piattaforme per la formazione online, aziende come BBC Maestro, Skillshare, Thinkific e PlayVirtuoso, il tutto direttamente dall’app mobile e desktop di Spotify. Si tratta di una prova, non è stato ancora stabilito se e quando anche gli abbonati di altra nazionalità potranno usufruire del servizio, inaugurato sulla scia del successo di diversi podcast a tema educativo o di self-help. Il servizio al momento si limita a quattro aree tematiche: creazione musicale, sviluppo creativo, formazione aziendale e benessere.

Come funziona

L’azienda svedese metterà a disposizione gratuitamente due lezioni. Per proseguire con tutto il corso, che prevederà anche la distribuzione di materiali, si dovrà pagare su una piattaforma gemella. «Testare i corsi video nel Regno Unito ci consente di esplorare un’entusiasmante opportunità per soddisfare meglio le esigenze dei nostri utenti che hanno un interesse attivo nell’apprendimento – ha affermato Babar Zafar, vice presidente Product Development di Spotify, nella sezione news del sito ufficiale della piattaforma -. Molti dei nostri utenti utilizzano podcast e audiolibri quotidianamente per le loro esigenze di apprendimento e crediamo che questa comunità altamente impegnata sarà interessata ad accedere e acquistare contenuti di qualità dai creatori di corsi video». Questa scelta non fa che confermare il fatto che l’avventura di Spotify non si limiterà alla musica: negli ultimi mesi ha già introdotto una parte video legata a canzoni e podcast, con l’obiettivo di togliere views a YouTube, leader assoluto del mercato del video online.

