Fedez a Belve nella seconda puntata, tra gli ospiti del 2 aprile ci sarà Matteo Salvini

Non sarà con Fedez la ripartenza di Belve su Rai2, ma la presenza del rapper nella trasmissione di Francesca Fagnani è confermata. L’intervista al rapper prevista per la prima puntata andrà invece in onda il 9 aprile, in occasione quindi del secondo appuntamento del programma. Come riporta Adnkronos, il faccia a faccia tra Fagnani e Fedez sarà registrato nei prossimi giorni. La presenza del rapper nel programma era prevista già dalla scorsa puntata, come aveva confermato la stessa giornalista al Corriere della Sera. Dopo le polemiche scoppiate per l’esibizione di Fedez con Rosa Chemical a Sanremo, la Rai aveva deciso di bloccare l’ospitata del rapper. Una decisione contestata da Fagnani: «Lo dissi pubblicamente che non ero d’accordo con la Rai». Sull’intervista erano anche circolate voci a proposito di una possibile diffida da parte di Chiara Ferragni, perché Fedez evitasse di parlare della loro crisi matrimoniale. Voci smentite da Fagnani: «A noi non è arrivata nessuna diffida. Il focus dell’intervista non sarà il suo matrimonio. Io tratterò Fedez come tutti gli altri ospiti, cercando di tratteggiare un ritratto personale a 360 gradi, quindi certamente anche la vita privata. E sono sicura che Fedez sarà collaborativo». A farsi intervistare da Fagnani nella prima puntata ci saranno Carla Bruni, Matteo Salvini e Loredana Bertè.

