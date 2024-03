«Il Donbass è spacciato… Cappellini lei è un cretino, cosa ride?», Orsini contro il giornalista a Cartabianca: volano insulti – Il video

Volano insulti a Cartabianca tra Alessandro Orsini e il giornalista di Repubblica Stefano Cappellini. Quando nella trasmissione di Bianca Berlinguer su Rete4 si arriva a parlare di guerra in Ucraina, il clima in studio si surriscalda. A esplodere per primo è il docente di sociologia del terrorismo internazionale, che accusa Cappellini di aver accennato a un sorriso mentre stava parlando. «Cappellini lei è veramente un cretino…». Nel suo intervento, Orsini aveva ripetuto che ormai «il Donbass è spacciato… E la Nato accetta diciamo serenamente, senza far scoppiare la terza guerra mondiale…». Inutili i tentativi della conduttrice di riportare la calma: «No professore, io non accetto che lei insulti un mio ospite». Ma Orsini non ci sta e insiste: «Io non accetto che Cappellini mi rida in faccia mentre io sto parlando di cose gravissime mentre muoiono migliaia di persone in Ucraina.

Cappellini da parte sua non sembra far nulla per smorzare i toni già accesi. Dice quanto sia secondo lui «intollerabile» il discorso del professore, per poi dire a Orsini che è una «persona disturbata». A quel punto il docente non si tiene più: «Se Cappellini vuole fare il pagliaccio, vada a farlo a Repubblica». Berlinguer prova di nuovo a bacchettare Orsini: «Professore, sta perdendo il controllo di se stesso».

