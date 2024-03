Il colpo basso di Sinner a Miami, stecca la ricezione e becca il suo fisioterapista – Il video

Il fisioterapista di Jannik Sinner ha pagato a caro prezzo il suo posto in prima fila per assistere alla vittoria del 22enne altoatesino al Masters 1000 di Miami. Partito un potente servizio dell’australiano O’Connel, Sinner ha sbagliato la ricezione, mandando la palla proprio dove c’era il suo staff. Compreso il povero Giacomo Naldi, colpito alle parti basse senza neanche il tempo di potersi mettere al riparo. Inevitabile la sua smorfia di dolore, che ben descrive cosa deve aver provato in quel momento. Accanto a lui infieriva il coach di Sinner Darren Cahill, che se la rideva.

