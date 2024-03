«Non voglio più metter piede in quella palestra». Le lacrime di Francesca per quel body shaming subito diventano virali – Il video

«Non voglio mai metter più il piede in quella palestra». Inizia così lo sfogo su TikTok di Francesca, una ragazza di Napoli, che racconta il brutto episodio vissuto mentre si allenava. «Stavo sul tapis – spiega la giovane – e a un certo punto ho iniziato a sentire caldo. Sotto avevo un completino, quindi mi sono tolta la t-shirt. Ho continuato a correre. A un certo punto mi sono accorta che c’era un gruppo di ragazzi di fronte a me. Mi guardavano, parlavano tra di loro e ridevano. Sono sicura che guardavano me perché a parte che non c’era tanta gente… Gonfiavano le guance tipo…». La voce è rotta dal pianto: «Mi hanno detto tutta la vita “vai in palestra cicciona”. Poi ci vado ed è questo quello che succede». «Mi fate veramente schifo. Non mi sono neanche lavata. Ho preso tutte le cose e me ne sono andata via», racconta . Ora Francesca cerca una nuova palestra, vicino alla metro 1. «Però – continua tra le lacrime – io ho paura che succeda di nuovo. Ma è possibile che non ci sia un posto in cui stare tranquilla? Succede ovunque, al supermercato, all’università, qua sui social, nei commenti. Vorrei vivere la mia vita senza che mi prenda in giro nessuno».

Tanti i commenti: «Non mollare, fregatene»

Lo sfogo di Francesca, che sulla piattaforma tratta spesso temi su body shaming e cyberbullismo, non è passato inosservato. Il video ha ricevuto oltre 257mila cuori, oltre 25mila i commenti. In tanti la sostengono. «Noi palestrati, almeno la maggior parte di noi, sappiamo che chiunque metta piede in palestra lo fa per migliorare se stesso. Non mollare, fregatene». E ancora: «L’unica soluzione non è scappare, ma tornare. Devi farlo solo per te stessa e tra un anno o due sarai tu a ridere di loro». C’è chi suggerisce ambienti più piccoli e selezionati, chi offre consigli su altre palestre della zona. Ha colpito talmente tanto che se ne parla anche su X. «Sono in lacrime insieme a lei. Se non vai in palestra sei una cicciona pigra. Se vai in palestra ti succede questo. Viviamo in una società dove avere anche solo due chili in più viene visto come un crimine. Sono sinceramente stufa e schifata», è il commento di una ragazza. Francesca, da sempre solare su TikTok replica al sostegno ricevuto: «Da domani si ricomincia con l’ironia, capita a tutti un momento triste ma ci rialziamo sempre». Tra gli incoraggiamenti c’è anche quello di un’altra ragazza, Sabrina: «È successo anche a me quando ero 120 kg e io mi sono sentita morire dentro. Ma non gliel’ho data vinta, sono tornata e alla fine del percorso uno di loro ci ha provato e mi sono presa una rivincita».

