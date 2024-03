Cateno De Luca, la risposta a Renzi che lo vuole querelare: «Se l’è meritata» – Il video

Appena una settimana fa, Matteo Renzi aveva annunciato di voler querelare Cateno De Luca, che da tempo insiste sul presunto accordo per le prossime Europee tra il leader di Italia Viva e l’ex governatore della Sicilia Totò Cuffaro. Accordo smentito ancora oggi dai renziani, su cui però De Luca sembra ancora convinto, sostenuto da diverse indiscrezioni di stampa. De Luca sta mettendo insieme un’alleanza oceanica con 13 movimenti per le Europee, che promette diventeranno 17 nei prossimi giorni. E nei confronti dell’ex premier non risparmia frecciate ancora oggi: «Il problema di Renzi, in questo momento, è quello di raccattare a tutti i costi dei voti in qualunque parte d’italia, ma ovviamente si vergogna dei suoi compagni di viaggio», riferendosi alle polemiche sul presunto accodo con Cuffaro. «Noi non possiamo partire dal presupposto che chi ha avuto a che fare con la mafia, ed è certificato, oggi continui a condizionare le istituzioni – incalza De Luca – Non possiamo pensare che solo per raccattare qualche voto diamo diritto di cittadinanza comunque a chi in passato ha sbagliato e continua a sbagliare». Finché arriva la risposta definitiva davanti alle telecamere dell’agenzia Dire. Quando a De Luca viene chiesta una risposta per Renzi, il sindaco di Taormina si lancia in una sonora pernacchia: «E se l’è meritata».

