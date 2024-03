Flavio Briatore operato per un tumore al cuore: «Mi hanno trovato una massa benigna durante un controllo di routine» – Il video

Sta bene, l’intervento non è stato invasivo e sta già recuperando. Ma l’annuncio è arrivato a sorpresa da parte di Flavio Briatore, con un post sui social network. «Dieci giorni fa sono stato al san Raffele per fare un controllo di routine e mi hanno trovato in quel momento un tumore benigno nel cuore», spiega con la voce emozionata e un po’ affaticata, «sono intervenuti subito, sono qui che ve lo racconto. Sono stato 10 giorni al san Raffaele e sono spariti da tutti i social». L’imprenditore, 73 anni, ringrazia l’equipe medica che si è presa cura di lui, i familiari e gli amici più stretti che gli sono stati accanto, e anche l’ex moglie Elisabetta Gregoraci, con cui è stato sposato dal 2010 al 2017: «È stata sempre con me in tutto questo periodo, anche mio figlio che è venuto da Monaco a trovarmi all’ospedale a Milano». Briatore ha poi esortato tutti i follower a sottoporsi ai controlli, sottolineando l’importanza della prevenzione.

Elisabetta Gregoraci: Giorni difficili

Anche Elisabetta Gregoraci ha condiviso il suo pensiero su questi giorni «intensi e difficili» che ha vissuto accanto all’ex marito. «In questi ultimi dieci giorni sono stata accanto a Flavio per supportarlo e cercare di dargli tutta la forza necessaria per affrontare al meglio questo delicato e inaspettato intervento e il recupero post-operatorio», ha scritto su Instagram pubblicando alcuni scatti dall’ospedale, «in cuor mio ho sempre saputo che sarebbe andato tutto bene, ma il forte bene ed il senso di famiglia che ci legheranno per sempre non mi hanno fatto muovere da qui». La conduttrice tv e modella ha ringraziato la struttura e il personale del reparto che si è preso cura di Briatore. «Sono state giornate intense e difficili ma superate insieme. Prendiamo questo momento per ricordarci di quanto tutto sia futile di fronte alla salute. Si torna a casa», aggiunge, «nel quotidiano poniamo sempre l’attenzione ad un sacco di cose ma la vera sintesi è che non c’è nulla di più prezioso della salute. Per questo la prevenzione è fondamentale e può salvare la vita».

Leggi anche: