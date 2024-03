«E se garantissi io il vostro affitto?». La mano tesa di Flavio Insinna all’illustratrice sbattuta fuori di casa insieme alla madre 75enne

Potrebbe essere Flavio Insinna a risolvere la situazione in cui si è ritrovata Serena Scandellari, un’illustratrice freelance di 48 anni, che rischia di essere sbattuta fuori di casa insieme alla madre 75enne. La prima a raccontare la sua storia è stata la giornalista Charlotte Matteini su Today.it. Il 9 aprile, si spiega nell’articolo, Scandellari e sua madre dovranno lasciare l’appartamento dove vivono attualmente, a Bologna, a causa di uno sfratto per cessata locazione. Il preavviso in realtà l’hanno ricevuto da tempo, ma nell’ultimo anno non sono riuscite a trovare nulla. I motivi sono essenzialmente tre: i prezzi fuori controllo degli affitti, gli appartamenti spesso privi di requisiti di abitabilità e soprattutto le richieste di garanzia, che una libera professionista e una pensionata non riescono a soddisfare.

La risposta del Comune

In pochi giorni, la storia di Serena Scandellari ha fatto il giro dei social, al punto che è riuscita a mobilitare moltissimi utenti per organizzare un mail bombing diretto al Comune di Bologna e al sindaco Matteo Lepore. Il primo cittadino ha risposto all’appello, sostenendo però che il Comune non è riuscito a trovare alcuna soluzione percorribile, se non con una prospettiva di attesa di alcuni anni e comunque a prezzi troppo alti per le due inquiline.

L’aiuto di Flavio Insinna

Se la risposta delle istituzioni è stata deludente, lo stesso non si può dire per i social. Il tam tam generato dalla storia di Serena Scandellari è arrivato anche al conduttore Flavio Insinna, che ha deciso di scrivere all’illustratrice e offrirsi di fare da garante per il contratto d’affitto. «Buongiorno scusami sono Flavio Insinna e avevo già letto della tua storia. Ma se troviamo il modo per garantire questo benedetto affitto può essere una soluzione?», si legge nel messaggio condiviso da Scandellari su X. «Nel Mondo Migliore, agiscono le forze del bene, per tramite di alcuni esseri umani che hanno fatto della loro vita un esempio di generosità», scrive l’illustratrice a corredo dello screenshot. Il tentativo di aiutare, insomma, sembra ben accetto. Anche se qualche dubbio rimane: «Come ci vado dagli agenti dicendo “Garantisce Flavio Insinna” senza sembrare una mitomane?», scherza Scandellari nei commenti.

Foto di copertina: ANSA/Giuseppe Lami | L’attore Flavio Insinna nella sede Rai di viale Mazzini, a Roma

