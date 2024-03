Fedez si regala una Ferrari Roma: «È la prima in Italia». La replica di un imprenditore padovano: «La tua è la seconda, io ce l’ho da gennaio»

Fedez acquista una Ferrari Roma Spider. La ritira insieme al papà Franco che, entusiasta quanto lui, prova per primo la supercar. Il rapper, su Instagram, spiega poi ai suoi follower che si tratta della «prima consegnata in Italia». Ma, sempre sui social, c’è chi invece lo contraddice. Federico Dotto, imprenditore nel settore dei restauri e foodblogger – rilanciato anche da Selvaggia Lucarelli – risponde al rapper, mostrando la sua Ferrari Roma, acquistata nel 2023 e arrivata nel suo garage lo scorso gennaio. «Evidentemente è disinformato e pure indietro di un anno», dice Dotto nelle storie. Raggiunto dal Corriere della Sera, l’imprenditore spiega inoltre di non sapere «come Fedez possa dichiarare che la sua è la prima – afferma -. Probabilmente nemmeno la mia è stata la prima ad arrivare in Italia, solo i concessionari hanno queste informazioni, e comunque Fedez non fa una gran figura a vantarsi di queste cose». Dotto ha ordinato la Ferrari, un modello che reinterpreta in chiave moderna lo stile degli anni ’50 e ’60, nel marzo del 2023. «Non è facile avere una macchina simile – afferma -, me l’hanno consegnata in meno di 12 mesi, questa volta sono stati veloci, sono un amante dei bolidi, in passato avevo avuto già una Ferrari California», conclude.

Foto copertina: INSTAGRAM/FEDERICO DOTTO | Un frame del video postato sui social

