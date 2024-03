Fedez si regala la nuova Ferrari Roma Spider: «È la prima consegnata in Italia» – Il video

“Auto”-regalo per Fedez. Il rapper ha acquistato una nuova supercar: la Ferrari Roma Spider, un modello che reinterpreta in chiave moderna lo stile degli anni ’50 e ’60. «È la prima consegnata in Italia», spiega Fedez nelle stories su Instagram. Accanto a lui il padre Franco Lucia, che è stato anche il primo a provarla: «La faccia di chi sa che la guiderà più di me», ironizza il cantante. La vettura ha una novità visibile: il tetto removibile in tessuto. Il prezzo di partenza è di 250 mila euro escluse le personalizzazioni. «La Ferrari con il tettuccio in tela, non la fanno da 60 anni. L’ha configurata il papà per me», dice Fedez. «Per te, ma anche per te», replica il padre. I tempi di apertura del tetto della supercar – si legge sul sito – sono di 13,5 secondi e l’operazione può essere effettuata fino a una velocità di 60 chilometri orari. Il motore della vettura è il V8 biturbo 3.855 cc da 620 Cv e 760 Nm di coppia massima. La velocità massima supera i 320 chilometri orari, lo scatto da 0-100 km/h è coperto in 3,4 secondi e lo 0-200 chilometri orari in 9,7 secondi.

Leggi anche: