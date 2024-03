Ecco perché questa vignetta su Macron e Brigitte è falsa e non è opera di un settimanale francese

Una vignetta in cui il presidente francese Emmanuel Macron si allena prendendo a pugni i testicoli di sua moglie Brigitte. Lo sketch fa riferimento a una recente foto pubblicata dall’inquilino dell’Eliseo in cui lo si vede allenarsi prendendo a pugni un sacco da boxe, e a una bufala storica secondo cui Brigitte Macron sarebbe una donna transessuale, nata maschio, tornata in voga negli ultimi tempi in almeno altre due occasioni. Una più classica e un’altra con una falsa copertina di Charlie Hebdo. La vignetta sembra essere stata condivisa sul settimanale francese Courrier International. Ma non è mai stata pubblicata dal settimanale francese.

Per chi ha fretta:

Circola una vignetta satirica in cui il presidente della Francia Emmanuel Macron prende a pugni gli inesistenti testicoli di sua moglie Brigitte, spesso accusata di essere una donna transessuale.

La vignetta sarebbe stata pubblicata in copertina dal settimanale francese Courrier International

In realtà non è stata mai pubblicata.

La copertina originale del numero in questione riguardava Netanyahu.

Analisi

Macron è tra i personaggi vittima di un network di account di disinformazione russi esposto da un’inchiesta della Bbc, soprattutto da quando nelle ultime settimane l’inquilino dell’Eliseo ha intrapreso un’iniziativa per dare alla Francia un ruolo di guida della politica europea nei confronti della guerra in Ucraina, spingendosi anche a immaginare un intervento diretto della Nato nel Paese invaso dalla Russia.

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica (altri qui e qui), la diffusione in Italia si è vista come spesso accade, inizialmente su Telegram. Nella descrizione si legge:

Macronella si prepara alla guerra

Immagine tagliata di una falsa copertina

Dalle immagini non è chiaro dove possa essere apparsa la vignetta. Si trova riscontro in una condivisione su X da parte dell’account denominato Brainless Partisans dove si vede che la vignetta sarebbe apparsa su Courrier International, settimanale francese che – in maniera analoga a quanto fa Internazionale in Italia ispirandosi proprio alla rivista transalpina – traduce e pubblica articoli di importanti testate estere.

La vera copertina dedicata a Netanyahu

Tuttavia, la vignetta non è veramente apparsa su Courrier International. Come si legge sopra il codice a barre, quello mostrato sarebbe il numero 1743. Ma ricercando la copertina di quest’ultimo archivio delle pubblicazioni del settimanale, si nota che questa non era dedicata a Macron e alla moglie, bensì al primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu.

Conclusioni

Circola una vignetta satirica in cui il presidente della Francia Emmanuel Macron prende a pugni gli inesistenti testicoli di sua moglie Brigitte, spesso accusata di essere una donna transessuale. La vignetta sarebbe stata pubblicata in copertina dal settimanale francese Courrier International. In realtà non è stata mai pubblicata. La copertina originale del numero in questione riguardava Netanyahu.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: