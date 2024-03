Taranto, maxi-rissa in strada dopo la processione: botte da orbi, poi una donna evita il peggio – Il video

Una rissa furibonda e in pieno giorno, proprio alla vigilia della domenica di Pasqua e a poche ore dal termine delle processioni della Settimana Santa. È diventato virale sui social il video condiviso da un cittadino di Taranto, che ha immortalato le scene di violenza che si sono verificate per le vie della sua città. Nel filmato si vedono una quindicina di persone darsele di santa ragione con calci, pugni, spintoni e non solo. La rissa è scoppiata per le strade del quartiere Tre Carrare, più precisamente in via Cesare Battisti. Nelle immagini si vede un gruppo di persone picchiarsi per strada, andando a sbattere anche contro le vetrine di alcuni negozi.

A un certo punto, un uomo si allontana dalla zuffa per dirigersi verso la macchina, dove afferra un oggetto dal bagagliaio. Dopodiché, si dirige nuovamente con aria minacciosa verso il gruppo di persone coinvolte nella rissa, ma viene fermato da una donna che lo fa desistere e lo convince ad allontanarsi. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti, mentre alcuni residenti hanno ripreso l’intera scena dai balconi che affacciano sulla via. Sul posto sono intervenute alcune volanti della polizia, che ora è al lavoro per identificare i responsabili e chiarire le cause della maxi-rissa. Una delle persone coinvolte ha riportato ferite alla testa ed è stata trasportata in ospedale con un’ambulanza del 118.

Video: Facebook/Taranto è lui

Leggi anche: