Oklahoma, ancora paura sul fiume: una chiatta impatta contro il ponte, traffico interrotto per un’ora – Il video

Sono passati appena cinque giorni dall’incidente di Baltimora, dove una nave mercantile in balia di una avaria ha centrato un pilone del Francis Scott Key Bridge, il ponte che attraversa il fiume Patapsco, facendolo crollare, e in Oklahoma si è verificato un episodio simile. Qui, sul fiume Arkansas, una chiatta si è scontrata contro uno dei piloni del ponte che lo attraversa a sud della cittadina di Sallisaw, all’imbocco del bacino idrico di Robert S. Kerr. Le autorità hanno immediatamente chiuso la circolazione sull’autostrada 59, che attraversa gli Stati Uniti da Nord a Sud, dal Minnesota al Texas. La struttura è stata ispezionata per circa un’ora e gli ingegneri non hanno rilevato danni gravi, per cui il tratto è stato riaperto nel pomeriggio. Le autorità devono ancora chiarire quali sono state le cause dell’incidente. Ventidue anni fa, era Il 26 maggio del 2002, 14 persone morirono e undici rimasero ferite per il crollo di un altro ponte, sullo stesso fiume in Oklahoma, che fece precipitare dieci veicoli in acqua. In quella occasione rimorchiatore che spingeva due chiatte urtò un pilone della struttura lungo l’autostrada I-40, la più importante dello stato del Midwest. In quel caso fu un malore del capitano del rimorchiatore a provocare l’incidente.

Leggi anche: