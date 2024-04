Fedez mostra ai fan la sua nuova reggia nel cuore di Milano. Poi l’annuncio: «Parto da solo coi bimbi per Miami» – Il video

Anno nuovo, vita nuova. Fedez e Chiara Ferragni non stanno più insieme: ufficialmente dalla seconda metà di febbraio, nei fatti forse già da qualche tempo prima. Quel che è certo è che a far le valigie e lasciare la casa fresca di ristrutturazione in cui i due vivevano insieme agli adorati figli, Leone e Vittoria, è stato il rapper milanese. Destinazione? Sulle prime un appartamento preso in affitto su Airbnb: Fedez stesso lo ha mostrato ai follower solo la scorsa settimana. Soluzione solo transitoria. Perché il rapper ha fatto proprio nelle scorse ore ingresso nella sua nuova “reggia” da padre separato. Un appartamento da ben 400 metri quadrati affacciato su piazza Castello, nel cuore di Milano, aveva raccontato al settimanale Oggi, completo ovviamente anche di camerette ed ogni comfort per i figli. «Sono davvero felice e soddisfatto di questo mio nuovo nido in cui accogliere e vivermi i veri e unici amori della mia vita: Leo e Vittoria», aveva detto Fedez. Che nella serata di Pasquetta ha mostrato ai suoi seguaci le prime immagini dell’appartamento. «Beh, ancora un po’ vuota però più o meno…», commenta Fedez azzardando un low profile mentre inquadra gli ampi saloni della nuova casa. L’arredamento in effetti è ancora in fase di start-up: un grande divano, una lampada, un tavolino in vetro. Gli spazi da riempire sono ancora parecchi. Ma è chiaro che Fedez ha già messo al loro posto i suoi mobili e oggetti presi dalla casa condivisa con Chiara Ferragni. Tra quelli cui ha già riservato un posto speciale, i suoi flipper per i momenti di «evasione». L’ultimo scatto per i (e le) fan, Fedez lo regala dal bagno nuovo di zecca. Tatuaggi e addominali scolpiti a parte, per dare un altro annuncio: si appresta a partire per Miami con i suoi due figli. «Finalmente, non vedevo l’ora», scrive con tanto di cuore rosso. Sarà la prima vacanza da padre separato con Leone e Vittoria. Che al ritorno avranno una seconda casa pronta ad accoglierli.

