La vita da padre separato di Fedez: l’appartamento su Airbnb e i pasti con il delivery. In attesa del trasloco nella nuova casa

La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez sembra davvero irreversibile. Le immagini condivise sui social dei figli Leone e Vittoria, ormai sempre di spalle o con il viso coperto, avevano fatto intendere che l’allontanamento tra i due fosse ancora più netto, e la lite alla festa della più piccola di casa l’ha reso ancora più evidente. In questi giorni movimentati per la coppia in crisi, tra i compleanni dei figli e l’anniversario dell’operazione per il tumore al pancreas del rapper, la freddezza è apparsa ancora più evidente. Oggi poi, lunedì 25 marzo, è stata pubblicata l’ultima puntata di Muschio Selvaggio targata dal rapper e Mr Marra, con il podcast che ora finisce nella disponibilità di Luis Sal. Nelle ultime storie Fedez ha voluto documentare la sua vita da padre separato, in un momento ancora di transizione. Su Instagram ha mostrato una parte dell’appartamento dove ha vissuto, e che ha affittato su Airbnb da quando ha lasciato la nuova casa acquistata con l’influencer e finita di ristrutturare pochi mesi fa. Scherzando sugli oggetti di design e il mobilio del suo appartamento temporaneo, ha fotografato anche quella che in questi giorni è stata la sua cabina armadio, quello che sembra uno sgabello reggi-valigia. In una story successiva ha immortalato anche le numerose buste di carta che ha accatastato all’ingresso, tutti ordini fatti col delivery: «Questa è la mia vita riassunta in un frame. Sono tutte le cose che ordino da mangiare e poi le stipo lì, faccio la differenziata voglio sottolineare». Nel frattempo, a Oggi ha raccontato di aver già trovato una nuova sistemazione per sé e per i figli. Un grande appartamento di 400 metri quadrati a piazza Castello dove ci saranno, ovviamente, anche le camerette per i figli. «Sono davvero felice e soddisfatto di questo mio nuovo nido in cui accogliere e vivermi i veri e unici amori della mia vita: Leo e Vittoria», ha dichiarato, «sono loro il carburante del mio benessere e il mio senso di vita. Ameranno, sono certo, la loro nuova dimora». E su Instagram scherza anche dicendo di aver individuato quello che potrebbe essere il nuovo, e terrificante, lettino.

Leggi anche: