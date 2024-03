La lite tra Chiara Ferragni e Fedez al compleanno di Vittoria. La madre rincorre il rapper: «Federico basta»

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera quello che doveva esser un giorno sereno, ovvero il compleanno della loro piccola Vittoria, è stato un momento ricco di tensione. Il quotidiano parla di una lite furiosa tra Chiara Ferragni e Fedez, scoppiata in un locale a Citylife, dove la coppia si è ritrovata a festeggiare la loro bambina di 3 anni. Come già riportato in precedenza tra i due sono partite le diffide ed entrambi hanno scelto di non mostrare più i volti dei loro bambini. Una situazione molto delicata, su cui Fedez sembra, secondo il Corriere, aver perso la pazienza. Ieri l’influencer ha posta il cuoricino sul suo zigomo in occasione del party di Vittoria e abbracci dei figli con tanti auguri. Così ha fatto anche il rapper, sempre di spalle. Una volta finita la festa di Vittoria però, Fedez si sarebbe allontanato dopo una pesante lite con quella che ormai è quasi la sua ex moglie. La stessa mamma del rapper, Tatiana, che spesso è intervenuta nei momenti difficili della coppia, avrebbe rincorso il figlio, nel tentativo di calmarlo, dicendogli: «Federico basta». Nulla da fare. Stavolta la signora Tatania non è riuscita a riportare la calma. Secondo il quotidiano Fedez si sarebbe allontanato accompagnato dalla sua assistente.

