«Che rumore fa la bomba atomica?». Il suono dell’orrore in mostra a Roma. Per dire mai più al nucleare – Il video

«Perché avvengono certe atrocità?», «Perché continua a esserci così tanto odio?». E «come possiamo sentirci al sicuro?». Sono solo alcune delle domande che si pongono attori e attrici, in un video promosso dal Comune di Roma, dopo aver ascoltato il rumore “disumano” di una bomba atomica. Al termine dell’ascolto, i protagonisti del promo palesano le loro sensazioni, ciò che hanno provato: «Mi sento un po’ scossa», «Ho la pelle d’oca, non riesco a mandarlo via», «Come se venisse dalle viscere della terra» ed è «sicuramente è un suono che non ti fa sentire bene». O meglio, un rumore che non si dovrebbe mai sentire. Il filmato è stato girato in occasione della mostra «Senzatomica. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari» inaugurata il 20 marzo a Roma.

Il senso del progetto

La mostra si svolge nell’Ospedale delle Donne, in piazza S. Giovanni in Laterano 74, fino al 18 maggio (dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 19, dal venerdì alla domenica dalle 9 alle 20, ingresso gratuito) e offre la possibilità di ripercorrere i luoghi della memoria di Hiroshima e Nagasaki grazie ad un visore 3d, un video che simula il lancio di una bomba atomica sulla città di Roma e che ne mostra le conseguenze. L’obiettivo è rendere, dunque, consapevoli le persone sui rischi e le conseguenze, in un momento storico dove la minaccia di una guerra nucleare è stata più volte evocata dal presidente russo Vladimir Putin. «Dobbiamo fare una scelta, è necessario e urgente: disarmare la ragione armata», dicono nel filmato i protagonisti. Poi l’appello «come essere umani ad altri essere umani: ricordate la vostra umanità e dimenticatevi del resto. Che questo sia l’inizio della fine delle armi nucleari. Ricordiamoci la nostra umanità», concludono.

Foto di copertina: Arnaldo Albertoni per Senzatomica / Flickr

Leggi anche: