Svizzera, valanga fuori pista sullo Zermatt: morti tre scialpinisti, un altro ferito – Il video

Tre persone sono morte e un’altra è rimasta ferita dopo il distacco di una valanga oggi 1° aprile nei pressi di Zermatt, località sciistica e alpinistica tra le più note della Svizzera. Lo ha reso noto la polizia cantonale del Vallese, aggiungendo che le ricerche sono da considerarsi sospese. La valanga, catturata in alcuni video amatoriali, si è prodotta nel pomeriggio nella zona fuoripista di Riffelberg, sulle alture del comune di Zermatt. Per cercare di aiutare le vittime – riporta l’Ansa – sono state immediatamente dispiegate notevoli risorse di soccorso, compresi dei mezzi aerei. D’altra parte le autorità locali avevano diramato l’allerta su un forte rischio di valanghe nelle regioni alpine della Svizzera meridionale, tenuto conto delle forti nevicate e dei venti molto forti. Secondo il rapporto pubblicato il 27 marzo dai servizi elvetici, sono già 14 le vittime di valanghe in Svizzera nel corso di quest’inverno, per la maggior parte sciatori di fondo.

Leggi anche: