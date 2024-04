Tensione a Est, la Corea del Nord lancia un missile balistico nel Mar del Giappone – Il video

«Si tratta di una questione che riguarda non solo la sicurezza del nostro Paese, ma anche della regione e della comunità internazionale. È assolutamente inaccettabile», ha dichiarato il primo ministro giapponese, Fumio Kishida. Gli apparati della Difesa del suo Paese, insieme agli omologhi di Corea del Sud e Stati Uniti, stanno analizzando i dati sull’ultimo test missilistico fatto da Pyongyang. Poco prima delle ore 7 del 2 aprile, la Corea del Nord ha lanciato un missile a medio raggio, con una gittata di almeno 5.500 chilometri, verso Est. Si è inabissato nel Mar del Giappone, dopo una corsa di circa 600 chilometri.

Lo Stato maggiore della Difesa sudcoreano «ha rilevato, alle 6:53, quello che si ritiene essere un missile balistico a raggio intermedio lanciato dall’area di Pyongyang verso il Mare dell’Est». E, in una nota alla stampa, ha aggiunto: «Abbiamo rafforzato la sorveglianza e stiamo condividendo da vicino le informazioni rilevanti con gli Stati Uniti e il Giappone». È il terzo test di questo tipo che il leader nordcoreano Kim Jong-un ha fatto svolgere da inizio anno. Seul ha ventilato la possibilità che il missile usato nel lancio sia stato armato con una testata ipersonica. Intanto la Guardia costiera del Giappone ha dato disposizione alle navi in transito nelle sue acque di segnalare alle autorità eventuali resti del missile caduto in mare, senza avvicinarsi.

