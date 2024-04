Bestemmiano durante la Via Crucis di Ferentino e scappano: rischiano una multa fino a 300 euro

Un gruppo di ragazzini si è reso protagonista di una goliardata particolarmente offensiva durante la processione della Via Crucis di Ferentino, un comune con poco più di 20mila abitanti nella provincia di Frosinone. Mentre stava passando il Cristo morto, come è solito fare nelle processioni, hanno iniziato a bestemmiare, facendosi sentire da oltre 200 persone. Stando a quanto si apprende da Ciociaria Oggi si tratta di minorenni sia italiani che stranieri che, però, al momento non sono ancora stati individuati. Non è stato reso noto, inoltre, se sia stata sporta denuncia da qualcuno.

L’ira dello staff del sindaco: «Hanno superato il limite»

Qualora fossero individuati potrebbero rischiare una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 51 a 309 euro, come previsto dal Codice penale. Nonostante possa sembrare una semplice goliardata di alcuni ragazzini maleducati, la vicenda ha avuto particolare risonanza. «Ho passato una notte insonne. Pensavo e ripensavo a quei bravi ragazzi, che ieri durante un momento di preghiera della Via Crucis cittadina, hanno pensato di fare una bravata, accostando ad alta voce il nome di Dio, per 2 volte, ad un noto animale», scrive sui social Giovanni Dell’Orco dello staff del sindaco del comune, Piergianni Fiorletta. «Tutti siamo stati ragazzi e tutti abbiamo fatto bravate, ma c’è sempre un limite e penso che sia stato superato», conclude.

