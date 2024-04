Bolzano, il professore sospeso per comportamenti inopportuni su alcune alunne rientra in classe. Sit-in di protesta degli studenti

Stamane alcuni studenti del liceo Pascoli di Bolzano hanno organizzato un sit-in contro il rientro in classe di un professore, sospeso nelle scorse settimane per comportamenti inopportuni nei confronti di alcune alunne. A parlare del caso è Alto Adige. Una cinquantina di ragazzi, in una protesta si è svolta in modo silenzioso, si sono radunati sul marciapiede davanti all’istituto e non hanno partecipato alle lezioni. Nella notte sulla facciata della scuola è anche apparsa una scritta contro il docente: “Scuola libera dalle molestie o liberata da noi. A voi la scelta“.

I fatti

Il prof era stato sospeso a fine dicembre con un procedimento disciplinare per il sospetto di comportamenti inopportuni nei confronti di alcune studentesse. A scatenare il provvedimento alcune denunce delle alunne, che più volte avrebbero lamentato alla dirigenza scolastica gli atteggiamenti fuori luogo, compiuti in una condotta seguita da anni e mai denunciata. In genere gli atteggiamenti inopportuni, riporta il quotidiano locale, si manifestavano in classe, durante le lezioni. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un episodio, avvenuto lo scorso dicembre, durante una gita scolastica. In pochi giorni, ricostruisce Alto Adige, sono state avviate le indagini interne. Poi il provvedimento di sospensione dal lavoro, scaduto oggi. Nel corso di questo lasso di tempo una commissione ha ascoltato la versione dei testimoni e il docente ha ripreso la cattedra.

