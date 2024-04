Boston, sta bene il primo uomo che ha subito un trapianto di rene da un maiale geneticamente modificato

È stato dimesso dall’ospedale di Boston il primo essere umano che si è fatto trapiantare un rene da un maiale geneticamente modificato. Ad annunciarlo è lo stesso Massachusetts General Hospital che ha seguito il paziente, il 62enne Richard Slayman di Weymouth (Massachusetts). L’operazione chirurgica è durata 4 ore ed è avvenuto lo scorso 16 marzo. L’uomo combatteva da tempo con una malattia renale in fase terminale. L’ospedale di Boston ha annunciato che il nuovo rene impiantato in Slayman funziona bene e che il 62enne non avrà più bisogno di dialisi. «Uno dei momenti più felici della mia vita», sono state le parole del paziente all’uscita dell’ospedale. «Non vedo l’ora di riprendere a trascorrere il mio tempo con la mia famiglia, i mei amici e i miei cari libero dal fardello delle dialisi che ha oppresso la mia vita da anni», ha aggiunto, citato dalla Bbc.

Chi è il paziente

L’uomo nel 2018 aveva già subito un trapianto di rene da un donatore deceduto, ma purtroppo l’organo ha smesso di funzionare l’anno scorso. Il nuovo rene, ottenuto da un maiale e successivamente geneticamente modificato dalla ditta farmaceutica eGenesis di Cambridge, Massachusetts, è stato progettato per eliminare i geni suini dannosi e incorporare alcuni geni umani per aumentarne la compatibilità con il corpo umano. Richard Slayman è supervisore del dipartimento statale dei Trasporti di Boston e per anni si è trovato ad affrontare una lunga battaglia con il diabete e l’ipertensione. Era in cura presso il Massachusetts General Hospital da oltre un decennio. Dopo che i suoi reni hanno cessato di funzionare, è stato costretto a sottoporsi a dialisi per 7 anni, prima di ricevere un trapianto di rene umano nel 2018, che ha subito una serie di complicazione.

Un maiale geneticamente modificato

Di conseguenza, Slayman è stato costretto a riprendere la dialisi nel 2023. Ha subito gravi complicazioni vascolari che hanno comportato ricoveri ripetuti, ma ora è diventato il primo uomo ad avere un trapianto di rene da un maiale geneticamente modificato.

