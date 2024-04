Milano, la statua di Montanelli è stata ricoperta (ancora) di vernice viola

Ancora una volta, la statua di Indro Montanelli che sorge nell’omonimo parco milanese è stata presa di mira dai detrattori, e dalla vernice. I passanti recatisi al parco per una passeggiata al sole hanno infatti trovato il monumento sommerso da una colata di tintura viola. L’azione non è ancora stata rivendicata da nessuno, e la Polizia scientifica ha già effettuato tutti i rilievi del caso. L’atto vandalico di oggi, 4 aprile, non è il primo a essere commesso contro la statua del giornalista: nel 2020, contro il monumento era stata scagliata vernice rossa. Era stata inoltre esposta la scritta «Razzista stupratore». Un episodio accaduto a distanza di pochi giorni dalla richiesta dei Sentinelli di rimuovere la statua. Montanelli è infatti accusato di aver avuto delle posizioni razziste e di aver preso in sposa una bambina durante la campagna d’Etiopia.

