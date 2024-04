Napoli, spari al parco giochi affollato di mamme e bambini: ferita una donna. Il prefetto: «Episodio gravissimo»

I colpi sparati da ignoti nei pressi del parco di piazza Italia a Fuorigrotta. Soccorsa e portata in ospedale, la 50enne non è in pericolo di vita

Una donna di circa 50 anni, incensurata, è rimasta ferita da un colpo di pistola mentre si trovava nel parco giochi di piazza Italia, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli. Ferita alla coscia destra, la donna è

stata portata al vicino ospedale San Paolo, dove è ora ricoverata nel reparto di chirurgia: non è tuttavia in pericolo di vita. Cosa ancor più inquietante, al momento della sparatoria il parco giochi era affollati di bambini che giocavano sulle giostrine. Sul posto sono arrivate poco dopo le volanti della polizia. Gli agenti hanno trovato a terra un casco, presumibilmente appartenente a chi ha sparato. Non si sa di chi si tratti né si conoscono le ragioni del raid, incluso se la donna colpita fosse o meno l’obiettivo di chi ha sparato. A prescindere da ciò, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato d’urgenza una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e ha parlato di un episodio «gravissimo, sul quale la polizia di Stato, che procede, e la magistratura stanno profondendo il massimo sforzo investigativo per l’individuazione dei responsabili».

