Ostia, donna trovata morta all’alba in strada: si sospetta sia stata buttata giù dal balcone

Una donna è stata trovata morta in strada a Ostia all’alba di oggi, giovedì 4 aprile. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita in via Fasan attorno alle 5 del mattino. Secondo quanto riporta Ansa si tratterebbe di una cittadina italo-brasiliana di 46 anni con precedenti per droga, e l’ipotesi al momento al vaglio degli inquirenti è che possa essere stata scaraventata giù dalla finestra di un palazzo abbandonato. Si valuta la posizione del compagno della donna, un cittadino romeno di 41 anni.

Leggi anche: