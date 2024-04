Urla, molestie e gong suonato di notte: denunciano la vicina di casa e portano 112 registrazioni in tribunale

Non solo molestie verbali, ma veri e propri dispetti: dall’incenso agli zoccoli di legno usati come pantofole

Una coppia di Rovereto ha denunciato per stalking la propria vicina di casa presentando ben 112 registrazioni di urla, risate e molestie raccolte e conservate in tre chiavette Usb. «Urla invereconde», così le definisce il capo di imputazione alla donna e al suo compagno, quest’ultimo è stato poi prosciolto, che per anni hanno infastidito i vicini residenti in un condominio composto solo da tre appartamenti in un piccolo paese del Trentino. Il processo è appena all’inizio, ma si prospettano udienze intense, poiché già nella prossima saranno ascoltati una ventina di testimoni tra accusa e difesa, oltre alle 112 registrazioni raccolte dai denuncianti. Si tratta di una quantità di materiale così elevato che ha portato la giudice Monica Izzo a incaricare un consulente per ridurre il numero di registrazioni audio raccolte dall’accusa, mantenendo solo quelle rilevanti dal punto di vista penale.

I dispetti

Durante la prima udienza, tenutasi pochi giorni fa e raccontata dal Corriere del Trentino, è emerso che le dispute tra i vicini sarebbero iniziate a causa del mancato ricorso al bonus edilizio da parte del condominio, per via di un presunto abuso edilizio mantenuto dalla vicina. Non solo molestie verbali, ma veri e propri dispetti. Secondo l’accusa, la donna avrebbe bruciato incenso nel condominio più volte, nonostante sapesse che gli odori risultavano fastidiosi per i vicini. Dal canto suo, la donna si è difesa sostenendo di averlo utilizzato solo una volta per eliminare i cattivi odori presenti sulle scale del palazzo. Le lamentele dei vicini includono anche risate particolarmente forti provenienti dalla finestra della donna, probabilmente mirate a provocare le reazioni dei cani dei vicini. Durante quei quattro mesi di litigi incessanti, si sono manifestati anche rumori provocati da zoccoli di legno indossati dalla donna sul pavimento di camera sua durante la notte, impedendo ai vicini di riuscire a dormire. Tra i rumori segnalati nella denuncia, c’è anche quello di un gong suonato nel pieno della notte.

