La parodia di Sangiuliano targata Crozza: «Impossibile pensare a Bruxelles senza le Piramidi» – Il video

Era inevitabile: dopo la gaffe geografica di Gennaro Sangiuliano, che ha collocato Times Square a Londra parlando delle bellezze architettoniche delle diverse città, Maurizio Crozza veste i panni del Ministro della Cultura nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda su NOVE. E non può che ironizzare sullo spaesamento che ha scatenato l’ironia del web. Servendogli su un piatto d’argento la possibilità di sparare associazioni randomiche e paradossali. «Non avete la lavagna? – ha esclamato il Crozza/Sangiuliano -. Voi state banalizzando il cancellino, violentando secoli e secoli di gessetti! Prendete il libro di storia e studiate la bellezza dei Fori Imperiali, luogo iconico dell’antica Roma. Che è un po’ come pensare a Bruxelles senza le Piramidi. Quando uno pensa a Tokyo pensa al Partenone. Quando uno pensa a Vienna pensa alla Torre Eiffel… sto sbagliando? E vabbè che sarà mai! Ho fatto una gaffe. Manco avessi detto che la torre pendente è a Pisa!».

